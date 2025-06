Bei Hamburg: Erst brennt ein Lovemobil, dann ein Müllcontainer

Im Landkreis Stade ist es in der Nacht zu Freitag zu zwei Feuerwehreinsätzen binnen kurzer Zeit gekommen. Erst brannte ein Lovemobil, kurz darauf ein Müllcontainer auf einem Supermarktparkplatz.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr zum Pendlerparkplatz an der B73 zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten gerufen worden. Dort stand ein Lovemobil in Flammen. Ausströmendes Gas aus einer durch das Feuer beschädigten Gasflasche erschwerte die Löscharbeiten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung – Zeugen gesucht

Nur wenige Minuten später dann erneut Feueralarm. Diesmal an einem Supermarktparkplatz an der Poststraße in Himmelpforten. Dort stand ein Müllcontainer in Flammen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (04144) 606080.