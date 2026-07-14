In Neu Wulmstorf brannte ein Verteilerkasten der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr muss weiterhin eingestellt bleiben, auch die S-Bahn ist betroffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 1.15 Uhr wurde am Bahnübergang in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ein Feuer gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, war der Brand schon fast von alleine erloschen – doch 50 Meter weiter brannte ein Verteilerkasten der Deutschen Bahn.

Zugverkehr zwischen Neugraben und Buxtehude eingestellt

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Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Signalleitungen beschädigt wurden.

Eine Bahnsprecherin sagte, das Feuer habe die Schieneninfrastruktur beschädigt, Zugfahrten im Abschnitt zwischen Hamburg-Neugraben und Buxtehude in Richtung Stade seien derzeit nicht möglich, eine Prognose zur Dauer der Sperrung gibt es auch am Mittag immer noch nicht. Bislang sind mehr als 200 Zugfahrten ausgefallen. Fachleute der Deutschen Bahn sind seit dem frühen Morgen vor Ort und begutachten die Schäden.

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Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen

Für den betroffenen S-Bahn Verkehr der Linie S5 wurde nach Bahn-Angaben ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen Neugraben und Stade eingerichtet. Seit dem Mittag verkehrt eine S-Bahn pro Stunde in beiden Richtungen zwischen Buxtehude und Stade.

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Zwischen Pinneberg und Hammerbrook war demnach die S5 den Angaben zufolge im Zehn-Minuten-Takt unterwegs, zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg waren wegen geplanter Bauarbeiten Busse als Ersatzverkehr im Einsatz. Letzteres betraf auch die Linie S3.

„Weitere Busse sind bereits angefragt. Gleichzeitig ist klar: Eine S-Bahn bietet deutlich mehr Platz für Fahrgäste als ein Bus, und die Wege über die Schiene sind in der Regel schneller. Deshalb kann der Ersatzverkehr den regulären Zugbetrieb nicht vollständig ersetzen“, sagt eine Bahnsprecherin.

Die Züge der RE5 zwischen Hamburg und Cuxhaven über Harburg, Buxtehude und Stade fuhren laut Bahn ebenfalls nicht. Zwischen Stade und Cuxhaven wurde ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt zu informieren und eine längere Fahrtzeit einzuplanen.

Die Polizei war bis 4.30 Uhr vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus und bitten Zeugen, sich unter der Nummer 04181 2850 zu melden. (mp/dpa)