In Neu Wulmstorf ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung, Strecke nach Buxtehude gesperrt.

Der Verteilerkasten wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Der Zugverkehr ist eingestellt. NEWS5 / Sebastian Peters

In Neu Wulmstorf brannte ein Verteilerkasten der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr musste eingestellt werden, auch die S-Bahn ist betroffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 1.15 Uhr wurde am Bahnübergang in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ein Feuer gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, war der Brand schon fast von alleine erloschen – doch 50 Meter weiter brannte ein Verteilerkasten der Deutschen Bahn.

Zugverkehr zwischen Neugraben und Buxtehude eingestellt

Anzeige

Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Signalleitungen beschädigt wurden.

Der Zugverkehr ist zwischen Neugraben und Buxtehude in Richtung Stade aktuell eingestellt, teilt die Deutsche Bahn mit. „Eine Prognose zur Dauer der Streckensperrung ist aktuell nicht möglich“, sagte eine Sprecherin am Morgen – das hat sich auch Stunden nach Ende des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr nicht geändert.

Anzeige

Auch die S5 kann den betroffenen Abschnitt nicht mehr befahren. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet.

Die Polizei war bis 4.30 Uhr vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus und bitten Zeugen, sich unter der Nummer 04181 2850 zu melden. (mp)