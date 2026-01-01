Flammenmeer: Autos brennen lichterloh – Bewohner schlagen Alarm

In der Silvesternacht sind in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) zwei Autos durch Flammen komplett zerstört worden. Die Polizei ermittelt.

Um kurz vor 3 Uhr wurde die Feuerwehr von den Hausbewohnern alarmiert, die sahen, wie die zwei unter einem Carport geparkten Wagen brennen. Die Flammen griffen sofort auf das hölzerne Carport über, die Hitze beschädigte ein weiteres Fahrzeug, das gegenüber geparkt war, am Heck.

Autos durch Flammen zerstört – Polizei ermittelt

Die Hausbewohner hatten sich schon unverletzt ins Freie gerettet, als die Retter am Einsatzort ankamen. Sie fingen sofort damit an, das Feuer mit Wasser zu bekämpfen. Dadurch konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf Teile des Gebäudes verhindern.

Der Einsatz dauerte 45 Minuten. Die beiden Fahrzeuge brannten komplett aus und waren nicht mehr zu retten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. (dg)