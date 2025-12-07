Beerdigungsschiff läuft vor Nordseeinsel auf Grund: Seenotretter im Einsatz

Ein Beerdigungsschiff fährt sich vor der Insel Juist auf einer Sandbank fest, Seenotretter holen die Passagiere und ein Besatzungsmitglied von Bord. Kommt das Schiff frei?

Seenotretter haben vor der Insel Juist sieben Passagiere und ein Besatzungsmitglied eines Beerdigungsschiffes geborgen. Das 21 Meter lange Schiff sei am Samstagnachmittag auf einer Sandbank aufgelaufen, berichtete ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Menschen seien nach Norddeich gebracht worden.

Havariertes Schiff muss auf Hochwasser warten

Die beiden übrigen Besatzungsmitglieder blieben an Bord. Das Schiff kam schließlich bei auflaufender Tide frei und kehrte nach Norddeich zurück. Verletzt wurde niemand.

Zuvor hatten Freischleppversuche, unter anderem mit der Hilfe einer Fähre, nicht geklappt. Auch den Seenotrettern sei es nicht gelungen, weil das havarierte Schiff schon zu hoch auf der Sandbank gelegen habe. Außerdem sei die Strömung wegen des ablaufenden Wassers zu stark gewesen. Daher habe man sich aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen, die acht Menschen von Bord zu holen.

Neuer Versuch in der Nacht

Am Samstagabend versuchten die Seenotretter erneut, das Schiff zu befreien, jedoch ohne Erfolg. Danach wollten sie in der Nacht das auflaufende Wasser abwarten. Tatsächlich sei das Schiff selbst freigekommen und aus eigener Kraft nach Norddeich zurückgekehrt, sagte der Sprecher.

Zur Sicherungsbegleitung war ein Seenotrettungskreuzer dabei, weil zunächst unklar war, ob das Schiff beim Auflaufen auf die Sandbank beschädigt wurde. Drei Schiffe der Seenotretter waren im Einsatz. (dpa/mp)