Drama bei Hamburg: Familie flieht – Polizei schießt auf Angreifer

Dramatische Szenen am späten Vormittag im Landkreis Harburg: Auf einem Privatgrundstück kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein 26-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand seine Familie bedroht haben soll. Die Angehörigen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und alarmierten die Einsatzkräfte.

Schnell wurde das Wohnhaus von Polizisten umstellt, doch alle Versuche, mit dem Mann in Kontakt zu treten, blieben erfolglos. Stundenlang herrschte Anspannung – bis es gegen 12.35 Uhr plötzlich zur Eskalation kam: Der Mann trat mit einem Messer in der Hand aus dem Haus und stürmte auf die Beamten zu. Diese setzten ihre Schusswaffen ein und konnten ihn so stoppen.

Der 26-Jährige wurde verletzt, noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führt nun die Polizeiinspektion Cuxhaven.