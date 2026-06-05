Bombendrohung: Schule bei Hamburg geräumt – Teenager festgenommen

Alarm an einem Gymnasium im Landkreis Harburg: Die Polizei war am Freitagvormittag mit einem Großaufgebot im Einsatz – das Gebäude wurde evakuiert. Auslöser war eine Bombendrohung. Ein Schüler wurde festgenommen.

Am Gymnasium an der Bürgerweide in Winsen kam es gegen 9.45 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Auslöser: eine Bombendrohung per Telefon.



Der Anrufer soll ein 16-jähriger Schüler des Gymnasiums gewesen sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet

Winsen: Polizisten durchkämmen Schulgebäude

Das Schulgebäude wurde geräumt und von den Einsatzkräften durchsucht. Um 13.15 Uhr war der Einsatz beendet. Gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden. Die Lehrer und Schüler konnten die Sammelstelle vor dem Gymnasium verlassen. Es gab keine Verletzten.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer auf Bahnübergang – S-Bahn kann nicht mehr bremsen

Rund 50 Polizisten und Einsatzkräfte des Rettungsdiensts waren an dem Einsatz beteiligt. (rei)