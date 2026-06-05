Bedrohungslage: Schule bei Hamburg geräumt – Achtklässler unter Verdacht

Alarm an einem Gymnasium im Landkreis Harburg: Wegen einer Bedrohungslage ist die Polizei am Freitagvormittag mit einem Großaufgebot im Einsatz – das Gebäude wurde evakuiert. Eine Person wurde festgenommen.

Am Gymnasium an der Bürgerweide in Winsen läuft ein größerer Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei war zuvor eine Bedrohungslage gemeldet worden.

Polizisten durchkämmen Schulgebäude

Das Schulgebäude wurde geräumt und wird aktuell von Einsatzkräften durchsucht. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

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Ein mutmaßlicher Anrufer konnte parallel vorläufig festgenommen werden. Laut Informationen der „Bild“ soll es sich um einen Achtklässler des Gymnasiums handeln.

Für die Schülerinnen und Schüler bestand laut Polizei keine akute Gefahr. Für Angehörige wurde eine Hotline unter der Telefonnummer (04181) 285-280 eingerichtet. (rei)