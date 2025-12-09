Baumstämme blockieren A1 – wichtiges Autobahnkreuz stundenlang dicht

Chaos im morgendlichen Berufsverkehr am Maschener Kreuz: Auf der A1 bei Seevetal haben am Dienstag mehrere vier Meter lange Baumstämme die Fahrbahn blockiert und für massive Staus gesorgt.

Gegen 6.40 Uhr hatten sich die Stämme vom Anhänger eines Lkw gelöst und verteilten sich im Bereich der Einfädelspur von der A39 auf die A1 in Richtung Hamburg.

A1 Maschener Kreuz: Autofahrerin prallt gegen Baumstämme

Eine 40-jährige Autofahrerin, die direkt hinter dem Laster fuhr, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Baumstämme. Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt, ebenso die 38-jährige Lkw-Fahrerin. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Bergung gestaltete sich aufwendig. Einsatzkräfte mussten die Stämme von der Fahrbahn räumen und die Strecke reinigen. Teile der Autobahn blieben über Stunden voll oder teilweise gesperrt. Erst gegen 10.45 Uhr war der Einsatz beendet.

Rund um das Maschener Kreuz kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – teils über viele Kilometer. (rei)