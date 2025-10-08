Brennender Ast stürzt vor Zug: Hamburg-Strecke komplett gesperrt!

Nach einer Kollision zwischen einem Metronom-Zug und einem brennenden Ast ist am Mittwochmittag die Bahnstrecke zwischen Buchholz in der Nordheide und Klecken im Landkreis Harburg komplett gesperrt worden. Das hat nun Folgen – nicht nur für die 150 Fahrgäste im Unfallzug.

Nach Angaben der Feuerwehr erfasste der Zug gegen 12.15 Uhr auf Höhe der Bendestorfer Straße in Buchholz einen Ast, der auf die Gleise der Bahnstrecke Bremen-Hamburg gestürzt war. Zuvor war der Ast auf eine Oberleitung gefallen und hatte Feuer gefangen.

Bahnstrecke Bremen-Hamburg gesperrt

Trotz Schnellbremsung fuhr der Zug mit etwa 120 Kilometern pro Stunde in den Ast, wie die Bundespolizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. In dem aus Hamburg kommenden Zug waren rund 150 Fahrgäste. Die Deutsche Bahn hat den Streckenabschnitt zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg vollständig für den Zugverkehr gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: HVV-Busse für Hamburgs Westen: Neue Expresslinie geplant

Umleitungen und Verspätungen

Nach Angaben des Bahnbetreibers Metronom entfallen die Züge der Linien RE4 und RB41 zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in beide Richtungen und werden umgeleitet. Es kommt demnach zu Verspätungen. Zwischen Hamburg-Harburg und dem Halt Sprötze auf der Umleitungsstrecke fahren zudem Ersatzbusse. Nach Informationen der Deutschen Bahn sind Fernverkehrszüge nicht betroffen. Die Bundespolizei ermittelt zur Unfallursache. (mit dpa)