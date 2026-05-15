A1 Richtung Bremen drei Tage lang einspurig

Die A1 südlich von Hamburg ist eine viel befahrene Autobahn. Vermessungsarbeiten machen die Fahrbahn in Richtung Bremen an drei Tagen zu einem Nadelöhr.

Die Autobahn 1 im Süden Hamburgs wird von Montag bis Mittwoch (18.-20. Mai) tagsüber nur einspurig in Richtung Bremen befahrbar sein. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Maschener Kreuz und dem Buchholzer Dreieck.

Die Fahrstreifenreduzierung auf der Richtungsfahrbahn Bremen sei notwendig, um Vermessungsarbeiten durchzuführen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Der Verkehr soll jeweils von 7 bis 18 Uhr über eine 4,50 Meter breite Spur auf dem Überholstreifen geführt werden.

Bauarbeiten auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Hittfeld und Dibbersen

In dem Bereich zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Hittfeld und Dibbersen finden bereits Bauarbeiten statt. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die Fahrbahn von zwei Brücken saniert.

Das könnte Sie auch interessieren: Viele sind verwirrt: Was gilt an Fußgängerampeln am Radweg?

Eine naheliegende Umleitung über die B75 zwischen dem Autobahnkreuz Norderelbe und der A261 bei Hamburg-Marmstorf kann die Autobahngesellschaft nicht empfehlen, weil auch im Verkehrsknoten Marmstorf gebaut wird. (dpa/mp)