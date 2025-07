Bahnverkehr in Norddeutschland bis auf Weiteres beeinträchtigt

Aufgrund mehrerer Böschungsbrände sowie einer Bombenentschärfung in der Nähe des Hauptbahnhofs Osnabrück ist der Personenfernverkehr der Bahn in Norddeutschland bis Tagesende beeinträchtigt. Dadurch kommt es zu Zugumleitungen sowie Verspätungen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mitteilte.

An Hauptverkehrsachsen im Raum Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt brennen Böschungen an den Gleisen. Und in der Nähe des Hauptbahnhofs Osnabrück entschärft der Kampfmittelräumdienst eine Bombe. Beides wirkt sich auf den Fernverkehr aus: Auf Strecken zwischen Berlin, dem Ruhrgebiet und Hannover sowie zwischen Hamburg und Berlin verkehren die Züge der Deutschen Bahn verspätet. Wann die Einschränkungen enden, ist unklar.

Reisende mit einem Ticket für den 1. Juli 2025 können ihre Fahrt verschieben. Wer schon unterwegs ist, profitiert von einer aufgehobenen Zugbindung: Tickets gelten für alle Fahrten zum ursprünglichen Zielort – auch auf anderen Strecken. Reisende können alle Sitzplatzreservierungen kostenfrei stornieren. (dpa/mp)