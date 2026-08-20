Am Stader Bahnhof und im Altländer Viertel werden zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Dabei werden die Beamten fündig.

Gleich an zwei Tagen hat die Polizei im Stader Stadtgebiet kontrolliert. Am Mittwoch waren die Beamten rund um den Bahnhof im Einsatz, am Donnerstag folgten Kontrollen im Altländer Viertel. Unterstützt wurden sie von Verfügungseinheiten aus Stade, Rotenburg, Harburg, dem Heidekreis und Celle sowie vom Zoll.

Die Beamten durchsuchen mehrere Fahrzeuge. Polizeiinspektion Stade

Rund 35 Personen wurden am Bahnhof kontrolliert, 15 davon durchsucht. In zwei Fällen schlug Zollhund „Lex“ an: Die Beamten stellten Betäubungsmittel sicher und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte den Verkehr vor dem Bahnhofsparkhaus. Dabei ahndeten sie unter anderem Gurtverstöße.

Auch Drogenspürhund „Lex“ war im Einsatz. Polizeiinspektion Stade

Am Donnerstagabend ging die Kontrolle im Altländer Viertel weiter. Rund 50 Fahrzeuge wurden überprüft. Dabei stellten die Beamten 25 Ordnungswidrigkeiten fest – unter anderem waren Kinder in Autos nicht angeschnallt.

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Die Polizei kündigte an, die Kontrollen in Stade fortzusetzen. (mp)