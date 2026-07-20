Mehr als ein Dutzend Teilnehmer des Korso wurden kontrolliert.

Die Polizei hat am Samstagnachmittag bei Delmenhorst einen Hochzeitskorso auf der B75 gestoppt. Die Teilnehmer hatten zuvor gefährlich abgebremst und Pyros aus den Autofenstern geworfen.

Wie die Polizei mitteilte hatten sich gegen 16.45 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet und von einem Hochzeitskorso berichtet, der sich auf der Fahrt von Bremen nach Delmenhorst befand.

Polizeieinsatz dauert 90 Minuten an – mehrere Strafverfahren eingeleitet

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Die Teilnehmer sollen auf der Bundesstraße 75 die Fahrt immer wieder so verlangsamt haben, dass gefährliche Situationen entstanden. Zudem sollen Pyros aus den Fahrzeugfenstern geworfen worden sein.

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Laut Polizei wurden 18 Personen im Alter von 17 bis 47 Jahren überprüft. Gegen sieben wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Erst nach 90 Minuten konnten die Teilnehmer ihre Fahrt fortsetzen.