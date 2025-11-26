Auto prallt frontal gegen Baum – 22-Jähriger stirbt

Tödlicher Autounfall im Ammerland: Auf einer Landstraße prallt ein Fahrer mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Für den jungen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Der Autounfall ereignete sich am Mittwoch in der Gemeinde Wiefelstede (Landkreis Ammerland). Der 22-Jährige kam auf Höhe einer Einmündung mit seinem Auto von der Fahrbahn einer Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei sagte.

Rettungskräfte versuchten, den 22-Jährigen wiederzubeleben. Er wurde aber so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei ermittelt nun, warum es zu dem Autounfall kam. Die Landstraße wurde für rund zwei Stunden gesperrt. (dpa/mp)