Autos und Baum beschädigt – und der betrunkene Fahrer schläft

Bei einem Unfall in Hammah im Landkreis Stade sind am Karfreitag zwei Fahrzeuge und ein Baum beschädigt worden. Die Polizei trifft um 6.30 Uhr ein – und der Unfallfahrer (34) schläft.

Dies hatten bereits Zeugen gemeldet, die den Unfall mitbekamen. Ihren Aussagen nach hatte der 34-Jährige zuvor auf der Bahnhofsstraße die Kontrolle über seinen Audi A6 Avant verloren, war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem am Rand abgestellten Ford Transit (Transporter) zusammengestoßen.

Fahrer schläft – Sachschaden bei 20.000 Euro

„Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter dann rückwärts gegen einen Straßenbaum geschoben“, so ein Polizeisprecher. „Der Fahrer blieb unverletzt.“ Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

Nachdem die Beamten den Mann aufgeweckt hatten, erhärtete sich der Verdacht, dass er betrunken sein könnte – ein entsprechender Schnelltest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte seinen Führerschein. Dazu wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise an: Tel. 04141 102215.

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Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der beschädigte Ford Transporter keine Kennzeichen hatte: Eine Überprüfung ergab, dass keine gültige und vorgeschriebene Haftpflichtversicherung vorlag. Ein weiteres Verfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet. (dg)