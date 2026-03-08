Nahe Hamburg: Autos durch Flammen zerstört – auch Wohnhaus beschädigt

Zwei Autos sind in der Nacht zu Sonntag in Stade komplett ausgebrannt, auch ein Wohnhaus ist durch das Feuer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt zur Ursache und hofft auf Hinweise.

Zwei Passanten meldeten in der Nacht zwei brennende Autos am Haller Weg. Als die ersten Feuerwehrleute und Polizisten eintrafen, standen die beiden Fahrzeuge laut Polizei bereits in Vollbrand – direkt daneben befand sich ein Wohnhaus.

Autobrand in Stade: Gesamtschaden von rund 60.000 Euro

Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen, bevor die Flammen auf das angrenzende Haus übergriffen. Doch auch das Wohnhaus wurde leicht beschädigt.

Beide Autos brannten komplett aus. Polizeiinspektion Stade Beide Autos brannten komplett aus.

Durch das Feuer wurden ein Ford Mondeo und ein davor abgestellter Golf komplett zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf rund 60.000 Euro. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Beamte aus Stade sowie Tatortermittler nahmen noch vor Ort erste Befragungen und Ermittlungen zur Brandursache auf. Genauere Ergebnisse werden allerdings erst nach den Untersuchungen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet. Diese sollen Anfang der Woche beginnen, so die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Schloss dicht bei Hamburg – aber kaum jemand kennt es

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Stader Wache unter der Telefonnummer (04141) 102215 entgegen. (mp)