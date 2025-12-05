Autofahrerin verwechselt Gas- und Bremspedal – und prallt gegen Hauswand

Crash in Himmelpforten (Landkreis Stade): Eine 75-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 14.00 Uhr mit ihrem Škoda Yeti gegen die Hauswand der Kreissparkasse in der Poststraße geprallt.

Nach Informationen der Polizeiinspektion Stade hatte die 75-Jährige aus Deinste beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt – der Wagen schoss nach vorn und krachte in die Fassade.

Dabei wurde das Auto stark beschädigt, das Gebäude blieb aber unversehrt. Die Fahrerin kam mit einem Schrecken davon. Die Feuerwehr Himmelpforten rückte an, sicherte das Fahrzeug und fing auslaufende Betriebsstoffe auf.

Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Informationen auf mehrere tausend Euro. (mp)