Ein Hubschrauber der Luftrettung.

Mit einem Hubschrauber wurde das dreijährige Kind in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

  • Geeste

Autofahrerin übersieht Kind vor Schule – Lebensgefahr

Im Emsland hat es vor einer Schule einen folgenschweren Unfall gegeben. Die Schulgemeinschaft steht unter Schock.

Ein dreijähriges Kind ist bei einem Unfall in Geeste (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Eine 59-Jährige hatte das Mädchen beim langsamen Herausfahren aus einem Parkplatz übersehen, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Unfall geschah am Montagmittag vor der Gebrüder-Grimm-Schule. Laut Polizeimitteilung seien mehrere Schulkinder in der Nähe gewesen. Die Schulgemeinschaft sei tief erschüttert. (dpa)

