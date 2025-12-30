Autofahrer von Güterzug erfasst und 100 Meter mitgeschleift

An einem Bahnübergang in Stade ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden, als sein SUV von einem Güterzug erfasst wurde.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Diesellok ist am Dienstagnachmittag in Stade ein Autofahrer verletzt worden. Laut Polizeiangaben wollte der Mann gegen 15 Uhr mit seinem PKW die Bahnschienen am Bützflether Sand vor einem Chemieunternehmen überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der Lok, die mehrere Anhänger zog.

PKW wurde von Lok rund 100 Meter weit geschoben

Die Lok schob den Wagen etwa 100 Meter weit über die Bahngleise. Durch die Wucht des Aufpralls drang der ein Puffer der Lok bis auf den Beifahrersitz des Fahrzeugs vor. Der Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Bahnübergang ist nur mit Rotlicht gesichert, ob dieses zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war, ist nun Teil der Ermittlungen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind derzeit noch unklar.