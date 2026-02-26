Bei Hamburg: Autofahrer nimmt Radfahrer-Paar die Vorfahrt – Frau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Fliegenberg in der Gemeinde Stelle (Landkreis Harburg) ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Schuldfrage scheint klar.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 11.50 Uhr an der Einmündung von Steller Chaussee, Fliegenberg und Kreuzdeich zu einem Unfall. Der Fahrer eines VW wollte in die Einmündung einfahren und nahm dabei offenbar einem Paar die Vorfahrt, das auf dem Radweg entlang des Elbdeichs unterwegs war. Das Auto streifte die 66-jährige Radfahrerin, die daraufhin stürzte.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verletzte, bis der Rettungsdienst und eine Notärztin eintrafen. Anschließend wurde die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (rei)