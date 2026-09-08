Ein Autofahrer übersieht beim Einbiegen auf eine Straße ein Motorrad. Das hat dramatische Folgen.

Ein Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Osterholz lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei der Kollision mit einem Auto im Landkreis Osterholz erlitten. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am Dienstag in Worpswede unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte ein 77-Jähriger mit seinem Auto in eine Straße einbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, jedoch ohne Erfolg.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

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Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Rettung und Unfallaufnahme wurde die Straße im Einmündungsbereich etwa fünf Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (dpa/mp)