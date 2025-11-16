Mann überfährt Verkehrsinsel – sieben Autos beschädigt

Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) eine Verkehrsinsel überfahren – damit eine Unfallserie ausgelöst.

Der Mann beschädigte gegen 18.30 Uhr Verkehrsinsel in der Hamburger Straße. Nach Informationen der Polizei im Landkreis Harburg fuhr er weiter, ohne die Stelle zu sichern oder die Polizei zu verständigen.

Verkehrsinsel in Buchholz überfahren

Er ließ die Verkehrsinsel ohne Beschilderung zurück. Mit fatalen Folgen: So krachten im Laufe des Abends mindestens sieben weitere Fahrzeuge über die beschädigte Verkehrsinsel. Einige von ihnen erlitten erhebliche Schäden. Erst am Sonntag meldete sich der 54-Jährige bei der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Erneuter Unfall in Altona: Fußgänger von Auto erfasst – und schwer verletzt

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die durch Trümmerteile oder die beschädigte Insel einen Schaden erlitten haben, sich beim zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg unter (04181) 2850 zu melden. (mp)