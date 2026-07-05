Autofahrer überfährt Siebenjährigen auf Radweg - tot

Ein Autofahrer will von einem Parkplatz auf eine Straße einbiegen. Dabei übersieht er ein vorbei radelndes Kind – mit schlimmen Folgen.

Der Junge wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) IMAGO / Jens Koehler

Schrecklicher Unfall im Kreis Cloppenburg: Ein siebenjähriger Junge ist beim Fahrradfahren von einem Auto überrollt worden – und starb.

Der Autofahrer war am Samstag vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Löningen auf eine Straße eingebogen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er den auf der Fahrbahn markierten Radweg überquert und den Jungen auf seinem Fahrrad übersehen, nachdem er zuvor noch mehrere Radfahrer vorbeigelassen hatte.

Der Siebenjährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er an seinen Verletzungen starb. Die Angehörigen des Jungen und Augenzeugen wurden ebenso wie der Autofahrer, der einen Schock erlitt, von Psychologen betreut. (dpa/mp)