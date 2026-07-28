Im Kreis Osterholz ist ein Autofahrer mit seinem Mercedes gegen einen Baum gekracht – der Wagen fing Feuer. Warum der Mann dennoch Glück hatte.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Autofahrer am Dienstagmorgen in Grasberg im Landkreis Osterholz verletzt worden.

Laut Angaben der Feuerwehr geriet der Mann gegen 6 Uhr auf der Neu-Rautendorfer Straße nahe der Grenze zum Landkreis Rotenburg mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab. Die einspurige, asphaltierte Straße verläuft an dieser Stelle gerade zwischen Feldern.

Mercedes brannte nach Unfall vollständig aus

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Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand und fing daraufhin Feuer. Der Mann konnte sich eigenständig aus dem brennenden Auto retten.

„Der Mann hat Glück gehabt“, sagt Christoph Meyer, Gemeindebrandmeister der Feuerwehr Grasberg. Der Wagen habe zwar nicht sofort in Vollbrand gestanden. „Wir brauchen immer eine gewisse Zeit, bis wir hier sind. Wäre er eingeklemmt gewesen, dann wäre die Situation ziemlich heikel gewesen“, so Meyer.

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Die Feuerwehrleute löschten den Brand mit Schaum und Wasser. Der Mercedes brannte vollständig aus, auch der Baum wurde durch die Flammen beschädigt. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.