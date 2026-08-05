Der Autofahrer soll mit einem Laser-Pointer geblendet worden sein. (Symbolfoto) dpa/Christian Ohde

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist es am Montagabend zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Ein Autofahrer wurde auf der A1 von einem Laser-Pointer geblendet und wurde dadurch in seiner Sicht beeinträchtigt.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall gegen 21.50 Uhr auf der A1 bei Sottrum. Von dort meldete ein Autofahrer, dass er von der Autobahnbrücke an der Straße Dodenberg mit einem Laser-Pointer attackiert worden sei.

Nach Laser-Pointer-Attacke an A1: Polizei sucht Zeugen

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Dadurch sei er für kurze Zeit erheblich geblendet worden. Angerückte Polizeikräfte konnten am Einsatzort aber keine Personen mehr feststellen, die mit dem Pointer auf die Autobahn gezielt haben. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise an Tel. (04264) 83646 0.