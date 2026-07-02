In Buchholz in der Nordheide ist ein Autofahrer nach einem Unfall gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Der silberner Opel steht nach dem Aufprall gegen einen Baum am Fahrbahnrand. JOTO

Mehr als eine Stunde kämpften die Rettungskräfte am Unglücksort um sein Leben: Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) schwerste Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Opels gegen 8.10 Uhr in Fahrtrichtung Krankenhaus auf der Steinbecker Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der etwa 60-Jährige bereits ab dem Wilfried-Wroost-Weg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Unfall in Buchholz in der Nordheide: Opel prallt gegen einen Baum

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Der Opel fuhr über einen Fußgängerweg, kollidierte mit einem Zaun und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich rund 1,1 Kilometer vor dem Buchholzer Krankenhaus.

Ersthelfer und Rettungssanitäter befreiten den Mann aus dem Auto. Zwei Notärzte kämpften gemeinsam mit Sanitätern mehr als eine Stunde vor Ort um das Leben des Schwerverletzten.

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Ob dem Unfall ein medizinischer Notfall vorausging, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Steinbecker Straße war während des Einsatzes vollständig gesperrt.