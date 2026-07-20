Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer und fährt nach dem Zusammenstoß gegen eine Hauswand. Dafür nennt er einen bestimmten Grund.

Nach einer Kollision mit einem Radfahrer hat ein 80-jähriger Autofahrer in Quelkhorn im Landkreis Verden offenbar Gas und Bremse verwechselt und ist mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren.

Der Mann wollte nach Angaben der Polizei aus einer Seitenstraße nach links auf eine Landstraße abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 77-jährige Radler schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.

Statt anzuhalten, beschleunigte der Autofahrer

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Statt anzuhalten, beschleunigte der Autofahrer demnach, lenkte nach links, durchbrach einen Zaun, fuhr durch einen Garten und prallte gegen die Außenmauer eines Hauses. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. Eine Einsturzgefahr des Gebäudes besteht laut Polizei nach ersten Einschätzungen eines Statikers nicht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs war die Quelkhorner Landstraße für zweieinhalb Stunden gesperrt. (dpa/mp)