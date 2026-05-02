Autofahrer erfasst Kind auf Laufrad: Sechsjähriger schwer verletzt

Ein Kind ist in einem Wohngebiet von einem Auto angefahren worden. Es war mit seinem Laufrad unterwegs. Wie konnte es dazu kommen?

Ein Junge auf einem Laufrad ist im Emsland von einem Auto schwer verletzt worden. Der Sechsjährige war am Samstag in einem Wohngebiet in Haselünne unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam, wie die Polizei mitteilte.

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Der Junge kam ins Krankenhaus. Das Auto fuhr laut Polizei mit niedriger Geschwindigkeit, der Fahrer oder die Fahrerin hatte demnach das Kind übersehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)