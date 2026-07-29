Ein aggressiver Autofahrer soll einen älteren Mann auf seinem Radfahrer von der Fahrbahn abgedrängt haben – und schlug auf ihn ein.

Ein betrunkener Autofahrer soll in Nienburg auf einen Rennradfahrer eingeschlagen und ihn verletzt haben. Der 49-Jährige habe den 72 Jahre alten Radfahrer nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag mit seinem Auto an der Zufahrt zu einem Parkplatz von der Fahrbahn abgedrängt, teilte die Polizei mit.

Anschließend stieg der Autofahrer aus seinem Fahrzeug aus und schlug auf den 72-Jährigen ein, wie es hieß. Zudem soll er den Mann mehrfach beleidigt haben. Die Polizei stellte bei dem Autofahrer einen Atemalkoholwert von rund einem Promille fest.

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Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. (dpa/mp)