Autofahrer prallt nahe Hamburg gegen Baum – Ersthelfer retten ihn mit Reanimation

Schwerer Unfall in Stade: Ein Autofahrer hat am Samstagvormittag die Kontrolle über seinen BMW verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer retteten dem Senior offenbar das Leben.

Der 76-Jährige aus Himmelpforten war gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 73 mit seinem Auto in Richtung Stade unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen BMW verlor. Wie die Polizei sagte, hatte der Kontrollverlust medizinische Gründe.

Ersthelfer befreiten leblosen Mann aus Auto

Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Glücklicherweise hatten weitere Autofahrer den Unfall beobachtet: Sofort stoppten sie und schlugen eine Seitenscheibe des BMW ein, um den leblosen Mann aus seinem Auto zu befreien.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Er ist Zahnarzt – und Busfahrer: Das Doppelleben von Stefan Schmidt

– Machtkämpfe im Milieu: Was hinter dem Mord in der Shisha-Bar steckt

– Wal-Skelette zur Rettung des Elbtowers? Die große Debatte um die Museums-Pläne

– Blocks letzte Patrone? Jetzt soll ein Ex-Regierungssprecher die Angeklagte retten

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: HSV bei Bayern: Das Duell der Gegensätze, der Volkspark wird 100 & die Wahrheit über St. Paulis Klassenkampf

– 28 Seiten Plan7: Mehr als 400 Shows beim Reeperbahn-Festival, Theaternacht für Abenteurer und Kultur-Tipps für jeden Tag

Noch vor Ort begannen sie mit der Wiederbelebung des 76-Jährigen, bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen. Im Rettungswagen sei der Mann bereits wieder ansprechbar gewesen. Anschließend wurde er ins Stader Elbeklinikum gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Getunter BMW bei Hamburg verunglückt – drei Verletzte

„In diesem Fall hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, im Notfall keine Scheu zu zeigen und sofort einzugreifen“, betont Polizeisprecher Rainer Bohmbach. „Mut zur Ersten Hilfe und Wiederbelebung konnten hier offenbar ein Leben retten.“

Gesamtschaden von 8000 Euro

Die Feuerwehr kümmerte sich währenddessen darum, den verunfallten BMW abzusichern. Durch den Zusammenstoß sei ein Schaden von etwa 8000 Euro entstanden, schätzt die Polizei. Während der Rettungsmaßnahmen musste die B73 teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (mp)