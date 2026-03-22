Autobahn 1 bei Hamburg vier Stunden voll gesperrt – wegen eines Suffkopps

Auf der A1 hat ein alkoholisierter Fahrer einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht. Infolgedessen ist die Fahrbahn in beide Richtungen stundenlang voll gesperrt worden. Drei Frauen sind leicht verletzt worden.

Nach einem nächtlichen Unfall mit drei beteiligten Autos ist die Autobahn 1 in beide Richtungen über Stunden gesperrt gewesen. Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Ottersberg (Landkreis Verden) und Sottrum (Landkreis Rotenburg) in Richtung Bremen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Unfall durch alkoholisierten Fahrer

Der 45 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters war demnach aufgrund von Alkoholeinfluss auf einen Wohnwagen aufgefahren. Dieser geriet ins Schleudern, wodurch ein weiteres Auto mit ihm zusammenstieß. Die drei 28, 34 und 35 Jahre alten Insassinnen des Wohnwagens wurden leicht verletzt, der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Autos blieben unverletzt.

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In Richtung Bremen wurde die Fahrbahn über vier Stunden bis 4.30 Uhr voll gesperrt, in Richtung Hamburg wurde die Fahrbahn nach etwa zwei Stunden Vollsperrung gegen 2.30 Uhr wieder freigegeben. Neben den Aufräumarbeiten musste der Bereich zusätzlich wegen einer beschädigten Gasflasche im Inneren des Wohnwagens gesperrt werden. (dpa/mp)