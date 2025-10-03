Auto und 15 Ruderboote brennen – Autobahn stundenlang gesperrt

Bei einem Feuer auf der A27 sind ein Wagen und zahlreiche Ruderboote zerstört worden. Die Ursache ist noch unklar.

Auf der Autobahn 27 bei Verden (Landkreis Verden) ist am Freitag ein Auto mit einem Bootsanhänger in Brand geraten. Der Wagen habe 15 Ruderboote mit sich geführt – alle Boote sowie der Pkw seien durch das Feuer vollständig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt.

A27: Flammen griffen auf Anhänger über

Das Gespann war den Angaben zufolge am Morgen in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West unterwegs, als der Brand aus bislang noch ungeklärter Ursache ausbrach. Die Flammen hätten anschließend auf den Anhänger übergegriffen.

Für die Löscharbeiten und die anschließende Bergung war die A27 mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 17 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. (dpa/mp)