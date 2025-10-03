Auto überschlägt sich mehrfach – Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Aurich: Ein 26-Jähriger kam mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrere Male.

Dabei wurde der junge Autofahrer schwer verletzt. Der 26-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge am Freitagmorgen kurz vor 8.30 Uhr mit seinem Auto in einer Kurve auf einer Landstraße in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Dort streifte der Wagen vier Bäume, überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf einer Wiese. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er kam laut Polizei am Morgen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (dpa/mp)