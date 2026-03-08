Auto steht quer auf der Straße – Motorradfahrer fährt hinein und stirbt

Schwerer Unfall bei Hannover: Nach einem Unfall steht ein Auto quer auf der Landstraße. Ein Motorradfahrer fährt hinein. Das endet tragisch.

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in der Region Hannover in eine Unfallstelle gefahren und ums Leben gekommen. Seine Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Unfall in Neustadt am Rübenberge: Kollision auf der Landstraße

An der Stelle bei Neustadt am Rübenberge war zuvor ein Auto in den Gegenverkehr geraten, mit einem anderen Wagen kollidiert und dann quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der 35 Jahre alte Motorradfahrer prallte daraufhin gegen den Wagen. Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.

Er wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine 31-jährige Begleiterin kam ins Krankenhaus.

Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)