Tödlicher Unfall nahe Bremen: Ein junger Mann ist ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte mit Drohnen nach weiteren Beteiligten.

Eine Polizistin steht neben den Überresten des Unfallwagens. Das Auto war auf der Landstraße nahe Bremen gegen vier Straßenbäume gefahren und in zwei Teile zerbrochen. picture alliance/dpa | Kai Moorschlatt

Bei einem schweren Autounfall in Achim im Landkreis Verden ist ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Nahe Bremen sei sein Wagen nach ersten Erkenntnissen am Sonntagabend alleinbeteiligt von der Straße abgekommen, sagte die Polizei.

Am Straßenrand habe das Auto mehrere Bäume gerammt und sei in zwei Teile gerissen worden. Auch auf der Fahrbahn und im Seitenraum lagen Fahrzeugteile. Ein Autofahrer hatte die Trümmerteile gemeldet.

Im Norden: Fahrer starb noch an Unfallstelle

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Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und blieb in einem Graben liegen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Weil zunächst unklar war, ob weitere Menschen in dem Auto gesessen hatten, wurden die angrenzenden Felder von der Feuerwehr per Drohne abgesucht. Gefunden worden sei niemand.

Die Straße wurde für Unfallaufnahme und Spurensicherung gesperrt. Die Sperrung dauerte für die Aufräumarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn zunächst an. (dpa/mp)