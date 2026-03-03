Autofahrerin fährt gegen Baum – 60-Jährige stirbt bei Unfall

Schreckliches Unglück in der Nacht zu Dienstag: Eine 60 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall im Landkreis Celle ums Leben gekommen.

Die Frau sei von Winsen (Aller) kommend in Richtung Walle gefahren. Dabei sei ihr Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Hochbahn, VHH und Co.: Warum schon bald neue Streiks drohen

Das Auto prallte schließlich gegen einen Baum. Ein anderer Autofahrer, der die Unfallstelle passierte, alarmierte die Rettungskräfte – die allerdings nur noch den Tod der 60-Jährigen feststellen konnten. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dpa/mp)