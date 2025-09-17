Unfall bei Hamburg: Autofahrer prallt gegen Baum – schwer verletzt

Schwerer Unfall bei Stade: Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen einen Baum gefahren. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt.

Der Mann aus Fredenbeck war nach Auskunft der Polizei Stade gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Polo auf der K72 in Richtung Heinbockel unterwegs, als er in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt.

Unfall in Oldendorf: Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten in Hamburger Klinik

Wie die Polizei sagte, wurde der 25-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden. Nach der Erstversorgung durch einen Stader Notarzt und den Rettungsdienst sei er mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen worden.

Feuerwehrleute hätten das Unfallfahrzeug abgesichert und die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen. Der Polo wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Landstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (mp)