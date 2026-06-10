Ein HVV-Bus blockiert nach einem Unfall auf der Kreuzung die B73. HamburgNews/Christoph Seemann

Es krachte in Neu Wulmstorf: Ein Pkw und ein Linienbus sind am frühen Mittwochmorgen auf der Kreuzung Hauptstraße (B73) und Schifferstraße kollidiert. Mitten im Berufsverkehr muss der Verkehr nun von Polizisten geregelt werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall passierte kurz nach 6 Uhr morgens, bestätigte die Polizei der MOPO. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei am frühen Mittwochmorgen nicht – noch war die Lage unübersichtlich und Polizisten vor Ort.

Neu Wulmstorf: Abschleppwagen vor Ort

Anzeige

Laut einem Reporter vor Ort könnte der Pkw-Fahrer bei der tiefstehenden Sonne das Rot der Ampel übersehen haben. Bestätigt ist das jedoch nicht. Der BMW wurde beim Aufprall schwer beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Haspa-Coup: Plötzlich vier Festnahmen – und eine dubiose Clan-Verbindung





Anzeige

Laut Rettungsleitstelle war anfangs von zwei möglichen Verletzten die Rede, weshalb ein Rettungswagen zur Unfallstelle geschickt wurde. Ins Krankenhaus transportiert werden musste dann jedoch niemand.

Gegen 8 Uhr morgens war den Angaben nach ein Abschleppwagen vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen. Bislang regelten Polizisten den Verkehr an der B73 – mitten im Berufsverkehr. (nf)