Auto kracht gegen Baum – Feuerwehr trennt Dach ab, um Verletzten zu retten

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Lüneburg sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Ein Auto war von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Der Unfall ereignete sich in Deutsch Evern auf der Melbecker Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam ein VW Passat in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt.

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In dem Wagen saßen zwei Frauen und ein Mann. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dafür entfernten die Einsatzkräfte das Dach des Autos. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mp)