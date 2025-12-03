Auto rollt nahe Hamburg in die Elbe: Insasse wird reanimiert

Im Landkreis Harburg ist es am Mittwochmorgen zu einem Rettungseinsatz gekommen, der von Hamburger Feuerwehrkräften unterstützt wurde. Bei Hoopte war ein Auto in die Elbe gerollt. Ein Insasse musste reanimiert werden.

Zu dem Unglück kam es gegen 9.55 Uhr. Passanten hatten gemeldet, dass ein Auto auf Höhe des Fähranlegers von der Straße abgekommen und dann in die Elbe gerollt sei. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften aus dem Landkreis Harburg sowie von der gegenüberliegenden Elbseite aus Hamburg an.

Auto rollt in die Elbe: Insasse reanimiert

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist laut Polizei unklar. Feuerwehrkräfte befreiten eine Person aus dem sinkenden Fahrzeug. Da sie keine Lebenszeichen aufwies, wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.