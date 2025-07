Auto geht während der Fahrt in Flammen auf – Anwohner kommen mit Gartenschlauch

Das Auto eines Mannes geht während der Fahrt durchs Alte Land (Landkreis Stade) plötzlich in Flammen auf. Anwohner reagieren blitzschnell – und verhindern so Schlimmeres.

Der Autofahrer war am Freitagvormittag auf der Dollerner Straße in Guderhandviertel unterwegs. Im Rückspiegel entdeckte er plötzlich brennende Autoteile auf der Fahrbahn. Dann bemerkte er Rauch, der aus seinem Wagen aufstieg.

Der Mann hielt an, stieg aus – und wenig später stand sein gesamtes Auto in Flammen, so ein Pressesprecher der Feuerwehr.

Anwohner versuchen Feuer mit Gartenschlauch zu löschen

Der Fahrer brachte sich in Sicherheit. Anwohner versuchten währenddessen geistesgegenwärtig das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen.

In direkter Nähe des brennenden Wagens befand sich ein Reetdachhaus. Mit ihrer Aktion konnten die Helfer laut Feuerwehr die Ausbreitung des Brandes verhindern.

Kurz darauf traf die Feuerwehr am Einsatzort ein und löschte den brennenden Wagen. Von dem Pkw blieb nur noch ein rauchender Blechhaufen übrig. Verletzt wurde niemand. (zc)