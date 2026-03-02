Schwerer Unfall: Sechs Menschen verletzt – Beifahrerin in Lebensgefahr

Ein Auto ist auf einem Autobahn-Rastplatz nahe Dörpen gegen einen Baum gefahren: Die Beifahrerin ist im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Emsland auf der Autobahn 31 sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Jugendliche.

Die 23 Jahre alte Beifahrerin, die in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde, schwebt in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei in der Nacht mitteilte. Zwei Minderjährige, 10 und 14 Jahre alt, eine 20-Jährige und zwei Männer, 21 und 59 Jahre alt, wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt, hieß es.

Beifahrerin musste von Feuerwehr befreit werden

Das Auto mit insgesamt sechs Insassen sei auf einem Rastplatz von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Weil der Wagen infolge des Aufpralls stark deformiert war, habe es rund eineinhalb Stunden gedauert, die eingeklemmte Beifahrerin zu befreien.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Neben acht Rettungswägen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die A31 in Richtung Norden war für die Landung des Hubschraubers zeitweise voll gesperrt. (dpa/mp)