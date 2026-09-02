Ein Pkw ist am Dienstagabend an der L215 bei Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg vollständig ausgebrannt. Das Fahrzeug stand auf einem Weg in Richtung eines Maisfeldes.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 23 Uhr stand der Wagen an der Pattensener Hauptstraße bereits im Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Einsatz von Atemschutz und Schaum.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Mit einer Drohne wurde die Umgebung nach möglichen Personen abgesucht. (rei)