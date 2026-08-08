Es ist ein Traum, den nur wenige in die Tat umsetzen: Ines und Bernd Hoormann haben 2017 ihr Haus in Lingen in Niedersachsen verkauft, um mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Was vermissen sie in ihrem neuen Leben, und was haben sie noch vor?

Ines und Bernd Hoormann haben vor neun Jahren ihr Haus in Niedersachsen verkauft und leben seither im Wohnmobil. Hoormann

Viele haben ihnen damals gesagt, wie mutig sie die Entscheidung finden: 2017 gaben Ines und Bernd Hoormann aus Lingen in Niedersachsen ihre Jobs auf, verkauften ihr Haus und ließen alles hinter sich. Ihr Plan war, mit dem Wohnmobil durch Europa zu reisen. „Was hatten wir zu verlieren?“, fragt Bernd Hoormann heute. Den Aufbruch hatte das Paar lange geplant und Geld dafür zurückgelegt. In Exceltabellen erfasste Bernd Hoormann die erwarteten Ein- und Ausgaben.

54 und 52 Jahre alt waren die Emsländer zu dem Zeitpunkt. Bernd Hoormann leitete ein Ingenieurbüro, Ines Hoormann verdiente Geld als Reinigungskraft, nachdem sie lange als Finanzmanagerin gearbeitet hatte. Als „totale Workaholics“ bezeichnete Bernd Hoormann sich und seine Frau kurz vor dem Aufbruch. Deshalb sahen sie auch kein Problem darin, auf Reisen noch etwas zu verdienen.

Ausgaben blieben unter den Erwartungen

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Zumindest in diesem Punkt stimmte die Realität mit der Planung überein: Tatsächlich arbeiteten beide sogar deutlich mehr, als sie vorher dachten. Bernd als Musiker und Ines zum Beispiel als Parkplatzwärterin. Zudem blieben die Ausgaben deutlich unter den Erwartungen, sagen die beiden, die sich selbst als Aussteiger bezeichnen.

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Ihre gegensätzlichen Charaktere ergänzen sich perfekt, finden sie. „Ich kann mir das gar nicht vorstellen, einfach den Motor zu starten und ohne Ziel loszufahren“, gibt Bernd zu, der stets zumindest eine grobe Himmelsrichtung im Navi braucht. Ines lacht darüber: „Ich hasse Planen. Ich möchte auch einfach mal links abfahren, weil ich da einen schönen Weg sehe.“

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Regelmäßige Aufenthalte in Deutschland

Gebremst wurde ihre Reiselust allerdings durch die Corona-Pandemie. Die beiden entschieden sich 2021 für den Kauf eines Hauses in Andalusien, das für sie nun ein Ankerpunkt geworden ist. „2021 und 2023 haben wir jeweils das ganze Jahr dort verbracht“, sagt Bernd Hoormann. Überwiegend vermieten sie das Haus allerdings. „Wenn wir ein paar Wochen am gleichen Ort sind, werden wir unruhig, dann müssen wir wieder los“, sagt er.

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Ihre frühere Heimat besucht das Paar auch regelmäßig. Von Mai bis August halten sie sich meistens in Deutschland auf, besuchen Familie und Freunde. „Dann haben wir den Kalender voll“, erzählt Bernd Hoormann: „Wir helfen den Eltern viel, bei der Gartenpflege zum Beispiel.“ Die Kinder der beiden leben in verschiedenen Städten, und für seine Auftritte sind die beiden auch unterwegs.

Gute Nachbarschaft – früher und heute

Ihr Haus in Lingen vermissen die beiden nicht: „Wir haben nie wieder an das Haus gedacht“, sagt Ines Hoormann. Nur die Nachbarschaft fehle den beiden. Mit den Bewohnern des Hauses direkt nebenan verbindet die Hoormanns sogar eine enge Freundschaft. Die beiden wurden zu ihren Trauzeugen – trotz einer unschönen ersten Begegnung: Als die Hoormanns beim Einzug noch ihre Kisten auspackten, hatte ihr Hund bereits den Hamster der Nachbarn auf dem Gewissen.

Herzlich sei auch die Nachbarschaft in Spanien, erzählt Ines Hoormann: „Wenn der Ball der Kinder bei uns landet, freuen wir uns, und wir wechseln ein paar Worte.“ Inzwischen sprechen beide gut Spanisch. Doch das Vokabular reiche nur für alltägliche Anliegen. Tiefgründige Gespräche fehlen den beiden gelegentlich. Trotzdem können sie sich vorstellen, ihren Hauptwohnsitz dauerhaft nach Spanien zu verlegen.

Aussteiger wollen weiter unterwegs sein

Zunächst möchten sie allerdings hauptsächlich weiter unterwegs sein: „Wir wollen das so lange wie möglich weiterführen“, fasst Ines Hoormann die Pläne der beiden zusammen: „Wir haben bisher nicht einen Tag bereut.“

Selbst wenn sie ihr eigenes Haus in Spanien zur Verfügung haben, bevorzugt Bernd Hoormann das Wohnmobil: „Ich schlafe dann lieber draußen.“ Ihre Reiseroute haben sie zuletzt auf den afrikanischen Kontinent ausgeweitet. Den vergangenen Winter verbrachten sie in Marokko. Diese Zeit hat den beiden so gut gefallen, dass sie einen zweiten Aufenthalt im nächsten Winter planen.

Möglich sei dieses Leben, weil sie vor der Reise sparsam gelebt haben und nun ebenfalls auf ihre Ausgaben achten. Selbst einige größere Reparaturen am Wohnmobil konnten sie daher verschmerzen. Was die beiden nach neun Jahren im Wohnmobil lieber anders gemacht hätten? „Wir bereuen höchstens, dass wir das nicht schon eher gemacht haben“, bekräftigt Bernd Hoormann im aktuellen Interview. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)