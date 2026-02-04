mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Fähre „Tanja“ hat ihren Betrieb wegen Eis auf der Elbe eingestellt.

Die Fähre „Tanja“ hat ihren Betrieb wegen Eis auf der Elbe eingestellt. Foto: Jens Büttner/dpa

  • Lüneburg

Ausnahmezustand auf der Elbe: Wichtige Fährverbindung eingestellt

Fähre „Tanja“ stellt ihren Betrieb vorerst ein. Grund sei Eisgang auf der Elbe, gibt der Landkreis Lüneburg bekannt. Das Schiff verbindet die Ortschaft Darchau (Landkreis Lüneburg) mit der Ortschaft Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und transportiert Personen, Radfahrer und Autos.

Es ist nicht die erste Fähre auf der Elbe, die den Verkehr einstellt. Die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede (Landkreis Lüneburg) ist seit 8. Januar außer Betrieb.

Das könnte Sie auch interessieren: Traditionsbar in Not: Inhaberin startet Spendenaufruf

Die Fähre „Tanja“ war bislang noch eine alternative Verbindung für Reisende, die über den Fluss wollten. Um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Amt Neuhaus zum Schulzentrum Bleckede sicherzustellen, hat der Landkreis einen Notverkehr mit einer Buslinie aktiviert. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test