Eine Mühle, die noch Korn mahlt, Tiere zum Streicheln und ein altes Bauernhaus: Südlich von Hamburg können Familien für einen Tag in die lebendige Vergangenheit reisen.

Gleich mehrere Vorteile hat ein Besuch einer der Außenstellen des Kiekeberg-Museums in Rosengarten bei Hamburg: Große und kleine Gäste können nicht nur sehen, wie das Leben auf dem Land vor 100 Jahren aussah, sondern auch mitmachen! Oft gehört auch ein Café zum Museum – und darüber hinaus liegen alle vier Ziele in landschaftlich schöner Umgebung. Geöffnet sind sie von Mai bis Oktober immer sonn- und feiertags. Also höchste Zeit für einen Wochenendausflug ins südliche Hamburger Umland.

Großer Spaß für Kinder: Im Feuerwehrmuseum Marxen dürfen auch die Kleinsten mal am Steuer eines richtigen Feuerwehrautos sitzen. FLMK

Feuerwehr von innen

Einmal am Steuer eines echten Feuerwehrautos sitzen: Das gehört zum Besuch des Feuerwehrmuseums Marxen dazu. Seit 1987 sammelt das Museum alles – von der Feuerpatsche über den Ledereimer bis hin zum Tanklöschfahrzeug aus den 60er Jahren. Direkt neben dem Museum lädt das „Landhaus zum Lindenhof“ zum Essen im Restaurant oder zu einer Kaffeepause im Garten ein.

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Feuerwehrmuseum Marxen: Hauptstraße 20, 21439 Marxen; geöffnet ist jeden ersten Sonntag im Monat und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr, Eintritt 3 Euro (nur Barzahlung)





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Aus Mehl wird Brot

Das Mühlenrad dreht sich noch! Die ehemalige Amtswassermühle in Moisburg ist eine der letzten noch voll funktionstüchtigen Mühlen in der Region und treibt das Mahlwerk durch ein Wasserrad an. Heute ist die Mühle ein Museum und zeigt den historischen Zustand der 1910er Jahre. Damals wohnte der Müller Arnold Fitschen mit seiner Familie in dem alten Gebäude. Das Mühlenbrot wird vor Ort gebacken und im Museum verkauft. Ein Café vor Ort und Eis auf die Hand gibt es auch. Zum Mühlentag am 25. Mai lädt die Moisburger Mühle zwischen 11 und 17 Uhr zu Führungen und Mitmachaktionen ein.

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Mühlenmuseum in Moisburg: Auf dem Damm 10, 21647 Moisburg; sonntags und feiertags 11 bis 17 Uhr, Eintritt 3 Euro





In der Museumsstellmacherei zeigen ehrenamtliche Mitarbeiter, wie Holzkarren oder Räder entstehen. FLMK Kerstin Bittner

Historische Holzarbeiten

Vor 100 Jahren stellte die Familie Peters in Langenrehm Holzkarren, Räder und Fahrzeuge her. Die historische Werkstatt ist komplett erhalten – alle Maschinen sind funktionstüchtig. Ehrenamtliche Mitarbeiter zeigen zu den Öffnungszeiten die Technik des Stellmacherhandwerks vergangener Zeiten. Das historisch eingerichtete Wohnhaus vermittelt einen Eindruck vom Familienleben auf dem Stellmacherhof. Gemeinsam mit der Schauwerkstatt und dem Sägewerk bildet es ein denkmalgeschütztes Ensemble. Zur Stellmacherei gehört ein idyllischer Kaffeegarten unter alten Apfelbäumen. Am Sonntag, 24. Mai, zeigen die Museumsmitarbeiter, wie die Stellmacher früher neben Rädern und Wagenteilen auch Holzspielzeug herstellten – das Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!

Stellmacherei: Kabenweg 7, 21224 Rosengarten-Langenrehm; geöffnet bis Oktober je sonntags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt 3 Euro





Der Museumsbauernhof in Wennerstorf sieht innen und außen noch so aus wie vor 100 Jahren. FLMK

Leben auf dem Bauernhof

Der Smedtshof in Wennerstorf ist kein gewöhnlicher Bauernhof. Auf dem Museumshof wird auch heute noch gearbeitet: Er steht für ökologische Landwirtschaft mit Bioland-Zertifikat. Die hofeigenen Produkte werden im „Hökerladen“, einem echte Tante-Emma-Laden, verkauft. In den Museumsräumen und bei den Sonderveranstaltungen „Erlebte Geschichte“ lernen Besucher das Leben auf dem Land kennen, wie es um 1930 war. Auch in „Elieses Hofcafé“, benannt nach Eliese Bock, die als sogenannte Altenteilerin als ehemalige Eigentümerin lebenslanges Wohnrecht auf dem Hof hatte und gut kochen konnte, scheint die Zeit vor 100 Jahren stehen geblieben zu sein. Sonn- und feiertags sind Scheune und Kaffeegarten von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Museumshof Wennerstorf: Lindenstraße 4, 21279 Wennerstorf; dienstags bis freitags 10 bis 16 Uhr, sonn- und feiertags 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei (Sonderveranstaltungen 3 Euro)