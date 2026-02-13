Aufruhr in Nordsee-Ort: Beliebte Touristen-Attraktion soll wegfallen

Sanierung beschlossen, Bürger protestieren: Die „Alte Liebe“ in Cuxhaven soll umgebaut werden – das Oberdeck steht vor dem Abriss.

Die beliebte Aussichtsplattform „Alte Liebe“ in Cuxhaven soll umfassend saniert werden. Wie der NDR berichtet, hat die landeseigene Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) ihre Pläne vorgestellt. Geplant ist, die in die Jahre gekommene Plattform barrierefrei umzubauen – allerdings künftig nur noch einstöckig. Das bisherige Oberdeck fällt damit weg.

Plattform zu marode für Erhalt

Grund für die geplanten Maßnahmen ist der schlechte bauliche Zustand der Plattform. Sie gilt als sanierungsbedürftig, Teile müssten ohnehin erneuert werden. Sicherheit und Barrierefreiheit stehen dabei im Vordergrund. Außerdem werde die Plattform etwa einen Meter höher liegen, um auf steigende Sturmflutwasserstände und langfristige Klimaveränderungen zu reagieren, erklärte NPorts-Geschäftsführer Holger Banik laut NDR bei einer Pressekonferenz.

Die Aussichtsplattform „Alte Liebe“ in Cuxhaven soll saniert werden. picture alliance / imageBROKER | Michael Narten Die Aussichtsplattform „Alte Liebe“ in Cuxhaven soll saniert werden.

Die ursprüngliche Konstruktion war aus dem Holz von versenkten Schiffen gebaut worden und sicherte die Einfahrt in den Hafen. Sie war zuletzt 1981 teilsaniert worden und ist daher für einen Erhalt zu marode.

In Cuxhaven sorgt das Vorhaben dennoch für Diskussionen. Viele Bürger wollen das charakteristische Erscheinungsbild der „Alten Liebe“ erhalten. Eine Online-Petition fordert den Erhalt des Oberdecks und hat bereits mehr als 6000 Unterstützer gefunden. Banik zufolge sei die Sanierung aber „in Stein gemeißelt“. Die Bauarbeiten sollen bereits in diesem Oktober beginnen.