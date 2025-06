Aufregung um Alligator völlig umsonst: Das steckt wirklich hinter dem Video

Viel Lärm um nichts: Ein Video eines Alligators hatte am Wochenende die Bewohner in Vechta alarmiert. Nun stellte sich das Video als Täuschung heraus.

Die Aufregung um einen vermeintlichen Alligator in einem Regenrückhaltebecken in der niedersächsischen Stadt ist beendet. Das von einem jungen Mann als angeblicher Beweis präsentierte Video sei nach Erkenntnissen von IT-Experten anderswo aufgenommen worden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Der junge Mann, der zunächst noch die Echtheit betont habe, habe dies inzwischen eingeräumt.

Nach der Warnung am Wochenende wurden die Wiesen rund um ein Regenrückhaltebecken in Vechta abgesperrt. picture alliance/dpa/Sina Schuldt Nach der Warnung am Wochenende wurden die Wiesen rund um ein Regenrückhaltebecken in Vechta abgesperrt.

Prüfung rechtlicher Konsequenzen

Nach Bekanntwerden des Videos hatten die Behörden das Rückhaltebecken am Wochenende zunächst vorsichtshalber gesperrt und eine Falle platziert. Nach ersten Prüfungen des Videos und Befragungen des vermeintlichen Augenzeugen stuften sie die Aufnahmen zunächst als echt ein. Es wurde angenommen, ein alligatorähnliches Reptil könne sich in dem Gewässer befinden.

Nach Stadtangaben liefen die Ermittlungen parallel aber weiter. IT-Experten untersuchten das Video am Montag genauer und machten vorher unsichtbare Details der Umgebung sichtbar. Dadurch sei klar geworden, dass die Aufnahme „unmöglich am Regenrückhaltebecken entstanden“ sein konnte, hieß es. Damit konfrontiert, habe der junge Mann zugegeben, dass er das Video nicht selbst aufgenommen habe. Rechtliche Konsequenzen für ihn würden derzeit geprüft. (afp/mp)