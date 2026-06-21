Eine Mutter will ihren Sohn verteidigen, der im Freibad angegriffen worden sein soll. Als Polizisten eintreffen, werden sie bedroht und beleidigt.

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist es am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz am Freibad gekommen. Eine Frau wollte dort ihren Sohn verteidigen, der zuvor angegriffen worden sein soll. Dabei hatte die Mutter einen Baseballschläger bei sich.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 18.40 Uhr zum Gelände des Freibads an der Estetalstraße gerufen. Dort war eine 40-jährige Frau gemeldet worden, die mit einem Baseballschläger drohend mehreren Personen hinterhergelaufen sein soll.

Mutter bedroht und beleidigt Polizisten

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Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei die 40-Jährige sehr aufgeregt angetroffen worden. Sie berichtete den Beamten, dass sie ihren Sohn verteidigen wollte, der in der Badeanstallt angegriffen worden sein soll.





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Da die Mutter sich davon nicht abbringen lassen wollte und die Beamten bedrohte, brachten die Polizisten sie zu Boden, legten ihr Handschellen an und nahmen sie mit zur Wache. Dabei soll sie die Beamten zudem wüst beleidigt haben. Die Polizei sucht nun Personen, die von der Frau mit dem Baseballschläger bedroht wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04161) 6470 entgegen.